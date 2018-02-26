الشاباك يعتقل ثلاثة شبان بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية عند بوابات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقل جهاز "الشاباك" الإسرائيلي اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من مدينة "أم الفحم" بالداخل الفلسطيني عام 48، بزعم أنهم شكلوا خلية؛ لتنفيذ هجوم إطلاق نار على بوابات المسجد الأقصى.وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقلين الثلاثة من عائلة جبارين، عرفت هويتهم وهم: محمد مسعود جبارين، وعماد لطفي جبارين وكلاهما يبلغان من العمر (20 عامًا)، في حين أن الثالث قاصر يُمنع نشر اسمه وصورته، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).ووفقًا للبيان، فإنّ الثلاثة خططوا للهجوم داخل ومحيط المسجد الأقصى على غرار الهجوم، الذي وقع في تموز/ يوليو الماضي على يد ثلاثة شبان من أفراد ذات العائلة، وأدى حينها لمقتل شرطييْن إسرائيلييْن.وادّعى جهاز المخابرات الإسرائيليّ، أنّ اثنين من المعتقلين يحملون فكر تنظيم الدولة، وخططوا للهجمات بناءً على خلفية دعمهم للتنظيم، مشيرًا إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام ضدهم.وأشار البيان إلى أنه تم منع الهجوم بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم اعتقالهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على الأسلحة وتحقيق هدفهم، مدعيًا أن المعتقلين، فكّروا بينهم بهجمات تستهدف كُنسًا يهودية وأخرى مسيحية، والقيام بهجوم مسلح في عيد الميلاد.