قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية، عن دخول عناصر من القوات التركية الخاصة إلى منطقة عفرين شمالي سوريا.

وقال بوزداغ، في مقابلة مع قناة (أن تي في)، اليوم الاثنين: "إن العمليات مستمرة في المناطق الريفية والقرى والبلدات البعيدة عن المدن، وكلما ضاق المجال ستمتد العمليات إلى المناطق السكنية حيث يوجد المدنيون".

وأضاف: "إن إرسال عناصر العمليات الخاصة هو تحضير للمعارك في المناطق السكنية".

وتابع: "إرسال القوات الخاصة التركية إلى منطقة عفرين، هو استعداد لاقتراب كفاح جديد ضد المسلحين، الهدف منه حماية المدنيين، وتحقيق النجاح لعملية غصن الزيتون".

وكانت تركيا، أعلنت أمس الأحد، أن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية.

وقال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ: "إن قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك".

فيديو أرشيفي: الجيش التركي يبدأ دخول مدينة عفرين

 

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