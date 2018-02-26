فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد تقليص مساعدات الأونروا

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خاص دنيا الوطن – محمد جلونظمت لجنة التنسيق لمراكز التأهيل المجتمعي بمخيمات قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد تقليص مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قبل المانحين والمجتمع الدولي، وتأثيرها على الخدمات التي تقدمها مراكز التأهيل للاجئين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك أمام مبني إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وسط مدينة غزة.وقال خالد أبو شعيب رئيس لجنة التنسيق في مراكز التأهيل المجتمعي: إنه أكثر من (46) ألف لاجئ فلسطيني يتلقون خدمات مختلفة في مخيمات مراكز التأهيل في قطاع غزة، منهم (60%) من أصحاب الاحتياجات الخاصة، منوهاً إلى أن وقف الدعم عن وكالة الغوث؛ سيؤدي إلى عدم الاستمرار في تقديم المراكز لخدماتها.وأكد أبو شعيب، أن مراكز التأهيل تقدم خدمات صحية وتعليمية لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وأن كل المواثيق والحقوق الدولية كفلت العيش بكرامة لهم، وأن الأونروا ملزمة بتقديم الخدمات للاجئين حتى العودة لديارهم، داعياً الوكالة بحل قضيتهم.وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين؛ ودعم وكالة الغوث والبرامج التي تقدمها وترعاها للاجئين الفلسطينيين.