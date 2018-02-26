فيديو وصور: "دنيا الوطن" و(أمواج) الرياضية يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث محمد عيسى، نائب المدير العام لـ "دنيا الوطن"، وعبد السلام هنية رئيس مؤسسة (أمواج) الإعلامية الرياضية، سُبل التعاون المشترك، وتطوير أدوات العمل الإعلامي المشترك، من أجل تغطية مباريات الدوري المحلي في قطاع غزة.جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وفد من "دنيا الوطن" لتهنئة المؤسسة الرياضية، بافتتاح مقرها الجديد في مدينة غزة.وهنأ عيسى، هنية على الانطلاقة الجديدة، مؤكداً على أن مؤسسة (أمواج) الرياضية، هي عنوان الروح الوطنية والمحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتجسد أهدافها انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.من جانبه، أكد عبد السلام هنية رئيس المؤسسة، أن هناك روابط وعلاقات وطيدة وقوية مع موقع "دنيا الوطن"، ويوجد بيننا تعاون مشترك في نقل مباريات الدوري المحلي، ولا ننسى أن "دنيا الوطن" هي أيقونة إخبارية فلسطينية تحظى بمتابعة كبيرة، وبجمهور عريض في فلسطين والخارج"، مضيفاً يسعدنا دائماً التعاون المشترك في أي وقت.وأضاف هنية، أن هناك جهوداً لتطوير أدوات التغطية الإعلامية داخل الملاعب الفلسطينية، من خلال تجهيز أماكن مخصصة للإعلاميين والصحفيين، لأن ذلك يعكس التطور الحضاري للكرة الفلسطينية.وفي نهاية اللقاء، تم إهداء درع التكريم لهنية رئيس مؤسسة (أمواج) الرياضية، وقام الوفد بجولة تفقدية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، التابعة لمؤسسة (أمواج) الرياضية.