فيديو: الوزير سلطان: سننشئ سوق مواشٍ بغزة.. ولن ترتفع أسعار الدواجن بالقطاع

فيديو: الوزير سلطان: سننشئ سوق مواشٍ بغزة.. ولن ترتفع أسعار الدواجن بالقطاع
وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان: إن وزارته قامت مؤخرًا بإقامة سوق حلال مركزي للمواشي في منطقة (الظاهرية) جنوب مدينة الخليل، وعلى غرار ذلك، الوزارة لديها خطة لإقامة أسواق مواشٍ بكافة المحافظات الفلسطينية، ومنها محافظات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الزراعة لديها رؤية كذلك لإقامة محجر زراعي.

وعن قطاع الدواجن والتذبذب الذي طرأ على أسعارها خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت لفترة ثم تراجعت أسعارها، أوضح الوزير سلطان لـ"دنيا الوطن": "لا يوجد تذبذب، لكن خلال فترة من الفترات قلّت كميات البيض الخاص بالتفقيس، وهذا الأمر كان متوقعًا ومحسوباً لدى الوزارة، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة، ثم قامت وزارة الزراعة بإدخال الدواجن من الضفة الغربية، وكذلك المجمدات، ولن يكون بعد ذلك ارتفاع في أسعار الدواجن". 

وبخصوص القطاع السمكي، ذكر أن وزارته لديها فكرة مشروع تربية الأسماك داخل الأقفاص ببحر غزة، على عمق ستة أميال، كما أن الوزارة تدعم مشاريع الاستزراع السمكي، إضافة لمشاريع أخرى تتعلق بالإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية في فلسطين.

ولفت إلى أن التلوث الذي يعاني منه بحر قطاع غزة، وتأثيره على حياة الأسماك، مشكلة كبيرة، ومسؤولية كافة المؤسسات الحكومية، وعلى رأسهم وزارات الزراعة، والحكم المحلي، والسياحة، إضافة إلى سلطتي المياه، والبيئة، معتبرًا أنهم يعملون على تنقية بحر غزة، حتى يتم توفير مياه عذبة للشرب، إضافة لمشاريع تنقية المياه العادمة في القطاع.

وأشار الوزير إلى أنه يتابع المشاريع الزراعية في قطاع غزة، ويقوم بدراسة قطاع الزراعة بشكل كامل، ويتعرف على المشاكل التي يعاني منها المزارعون، لوضع رؤية واستراتيجية، لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، كاشفًا أنه في يوم 14 آذار/ مارس المقبل، سيُعقد مؤتمر للدول المانحة، وسيتم إطلاعهم على كافة مشاكل غزة الزراعية، بهدف تلبية احتياجات القطاع.

وختم سلطان حديثه قائلًا: سيتم صرف تعويضات المتضررين جراء الكوارث الطبيعية، والاعتداءات الإسرائيلية، على القطاع الزراعي، بحوالي 8 ملايين يورو، ونأمل أن تنتهي المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في القريب العاجل.

فيديو: لقاء "دنيا الوطن" مع الوزير سفيان سلطان
 

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