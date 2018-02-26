التربية تُعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنحة المرحوم الشامي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أسماء الطلبة المرشحين لمنحة المرحوم جميل الشامي في الضفة وقطاع غزة، حيث استفاد من هذه المنح طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2017.





وأوضحت الوزارة، أن اختيار المرشحين لهذه المنح جاء حسب معايير: معدل الثانوية، والحالة الاجتماعية، وعدد الإخوة في الجامعة، ونسبة الإعاقة، مشيرةً إلى أنه سيتم صرف مبلغ (1000 دولار لمرة واحدة فقط) للطلبة على حساباتهم الشخصية التي زودوا الوزارة بها.





وشكر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عائلة المرحوم الشامي على تقديم هذه المنح لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2017، مؤكداً أن ذلك يبرهن على الوفاء الأصيل للطلبة وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، حاثاً على تعزيز مثل هذه المبادرات التي لها الأثر الكبير في مساعدة الطلبة في إكمال تعليمهم.





للاطلاع على أسماء الطلبة المرشحين؛ من خلال الرابط الآتي:





http://www.mohe.pna.ps/scholarships

رام الله - دنيا الوطن