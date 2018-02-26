الوزير الحساينة: بحثنا مع الوفد المصري تمكين الحكومة وملف سلطة الأراضي

خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة: إنه ناقش مع الوفد الأمني المصري، عدة قضايا مهمة تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وآخر تطوراتها.وأضاف الحساينة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ناقشنا مع الوفد المصري، ملفي تمكين الحكومة وسلطة الأراضي، والعديد من الملفات التي تتعلق بتمكين الحكومة والمصالحة.وأكد الحساينة، على جدية الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمد الله على إتمام ملف المصالحة من خلال عمل الوزراء بغزة، كما في الضفة الغربية دون عراقيل ولا معيقات.وبخصوص معبر رفح، قال الحساينة: "لم نتطرق لملف معبر رفح مع الوفد المصري؛ حيث إن وزير الشؤون المدنية، هو الشخصية المخولة بمتابعة هذا الملف مع المصريين.وكان الوفد الأمني المصري، التقى الدكتور الحساينة، والدكتورة هيفاء الآغا وزير شؤون المرأة في حكومة التوافق، في مقر وزارة الأشغال العامة غرب مدينة غزة.