27 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 27 مستوطناً، في فترة الاقتحامات الصباحية اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة داخل المسجد المبارك.

رام الله - دنيا الوطن