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شؤون فلسطينية
27 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى
2018-02-26
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 27 مستوطناً، في فترة الاقتحامات الصباحية اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة داخل المسجد المبارك.
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