27 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

27 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحم 27 مستوطناً، في فترة الاقتحامات الصباحية اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة داخل المسجد المبارك.

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