بقيمة 17 مليون دولار.. الحمد الله يطلق مشاريع تنموية بالخليل

بقيمة 17 مليون دولار.. الحمد الله يطلق مشاريع تنموية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أكدّ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أنّ الخليل لها أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية، لما لها من خصوصية سياسية، موضحاً أنّ الحكومة، ستمول جملةَ من المشاريع لمحافظة الخليل بأكملها، تبلغ قيمتها الإجمالية 17 مليون دولار، منها أربعة ملايين لترميم الحرم الإبراهيمي الشريف، والشوارع المحيطة به.

جاء ذلك، خلال زيارته لدار البلدية اليوم الاثنين، حيث كان في استقباله، رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور محافظ الخليل كامل حميد، ووزير الصحة، وقادة الأجهزة الأمنية، وأمين سر حركة (فتح) إقليم وسط الخليل، ورئيس الغرفة التجارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وأعرب الدكتور الحمد الله عن سعادته بهذه الزيارة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس لرئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وأهالي مدينة الخليل، واعداً بإعادة النظر ببعض الملفات المتعلقة بجدولة الديون المستحقة على مدينة الخليل، لما لها من خصوصية، شاكراً رئيس المجلس البلدي والأعضاء على التزامهم بتسديد فاتورة الكهرباء الشهرية، مما ينعكس إيجاباً على المدينة وتطويرها.

بدوره، رحب أبو سنينة، برئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه القيادة والحكومة الفلسطينية في الوقوف إلى جانب الخليل، في ظل الوضع الراهن، وما تعانيه من إجراءات الاحتلال اليومية، موضحاً احتياجات مدينة الخليل من دعم لتمويل بعض المشاريع الحيوية، أهمها مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للمدينة، نظراً لحاجته الماسة للتأهيل، خاصة وأنه جزء أصيل من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، داعياً الحكومة للموافقة على الطلب المقدم من قبل بلدية الخليل، والمتعلق باستملاك أرض في وسط المدينة، والتي تُعتبر متنفساً لمحافظة الخليل.

وطالب أبو سنينة، بإضافة بلدية الخليل على اللجنة التوجيهية للمنطقة الصناعية في ترقوميا، لافتاً إلى ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتوسيع منطقة H2 من طرف واحد، ومنع خروج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ، من خلال دعم صمود أهالي المنطقة المذكورة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بطريق وادي النار، وتخصيص موازنة سنوية له من قبل الحكومة، كونه الطريق الوحيد الذي يربط شمال الوطن بجنوبه.

وفي ختام الزيارة، وعدَ الدكتور الحمد الله باستعداد الحكومة للبحث عن تمويل لمشروع المدخل الجنوبي للمدينة، والموافقة على طلب استملاك الأرض المذكورة، والاستجابة لطلب البلدية بإضافتها كعضو لجنة توجيهية للمنطقة الصناعية، مؤكداً أن الحكومة، تضع مشروع توسعة وادي النار على أولوياتها، وهو ضمن المشاريع المقرّة من قبل الحكومة الفلسطينية.


أخبار ذات صلة

فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

الهرفي يلتقي مسؤول ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية

الهرفي يلتقي مسؤول ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية

الهباش: لا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات &#34;الإرهاب&#34;

الهباش: لا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات "الإرهاب"

طوباس: مواطن صادر بحقة عشرة اوامر حبس يسلم نفسه للشرطة

طوباس: مواطن صادر بحقة عشرة اوامر حبس يسلم نفسه للشرطة

الشرطة تكشف ملابسات سرقة 12 ألف شيكل من داخل منزل بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة 12 ألف شيكل من داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط 159 قطعة معدنية اثرية في اريحا

الشرطة تضبط 159 قطعة معدنية اثرية في اريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

الهرفي يلتقي مسؤول ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية

الهرفي يلتقي مسؤول ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية

الهباش: لا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات &#34;الإرهاب&#34;

الهباش: لا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات "الإرهاب"

طوباس: مواطن صادر بحقة عشرة اوامر حبس يسلم نفسه للشرطة

طوباس: مواطن صادر بحقة عشرة اوامر حبس يسلم نفسه للشرطة

عربي

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: &#34;يا هنهزمهم.. يا نموت&#34;

فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: "يا هنهزمهم.. يا نموت"

منوعات

فيديو وصور: كيم كارداشيان &#34;زهرية&#34; في أحدث صورها

فيديو وصور: كيم كارداشيان "زهرية" في أحدث صورها

فيديو: وفاة اسطورة التمثيل الهندية سريديفي كابور بعد تعرضها لنوبة قلبية بدبي

فيديو: وفاة اسطورة التمثيل الهندية سريديفي كابور بعد تعرضها لنوبة قلبية بدبي

فيديو: ضيف يطلب يد &#34;مفيدة شيحة&#34; على الهواء.. وتصرخ &#34;اتفضحت&#34;

فيديو: ضيف يطلب يد "مفيدة شيحة" على الهواء.. وتصرخ "اتفضحت"

فيديو وصور: غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل.. فهل ستصدم؟

فيديو وصور: غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل.. فهل ستصدم؟