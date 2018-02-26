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العثور على قذيفة صاروخية في مستوطنات غلاف غزة
2018-02-26
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رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عثر صباح اليوم الاثنين، على قذيفة صاروخية في مستوطنات غلاف قطاع غزة.
ووفقاً لوسائل إعلام الاحتلال فلم يحدد متى سقطت هذه القذيفة التي تم العثور عليه
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