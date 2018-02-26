ادعيس وأبو زيد يفتتحان ورشة عمل لمناقشة بطاقات الوصف الوظيفي للأوقاف

رام الله - دنيا الوطن

افتتح الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ورشة عمل لمناقشة بطاقات الوصف الوظيفي لكادر الوزارة، بمشاركة طاقم من موظفي الاختصاص في المؤسستين، وأعضاء الفريق الوطني لبطاقة الوصف الوظيفي بديوان الموظفين.



وأكد ادعيس حرص الوزارة على تطوير كادر الوزارة، كونها تعتبر وزارة الدفاع عن السلم الأهلي برعايتها للمساجد، بالإضافة إلى خصوصيتها، لتنوع الكادر الوظيفي بها من حيث التخصصات الفريدة والكثيرة.



كما طالب ادعيس بزيادة عدد الاعتمادات المالية لعدد من المسميات التخصصية الدينية كالإمام والخطيب والإمام المحفظ والواعظ والمؤذن والخادم لملء الشواغر بالمساجد، التي تعاني من نقص شديد بعدد الموظفين بها .



وأشاد ادعيس بالإنجازات التي يحققها ديوان الموظفين العام في المجال الإداري والوظيفي؛ للارتقاء بالوظيفة العمومية، وبناء مؤسسات الدولة.



بدوره، أشار أبو زيد إلى أن ديوان الموظفين، يسعى لتطوير الجوانب الإدارية على كافة الصعد، وبسرعة كبيرة، خاصة بما يتعلق ببطاقات الوصف الوظيفي، والذي يحتاج لتعاون كافة الجهات ذات الاختصاص لإزالة العراقيل أمام الموظفين لحصولهم على حقوقهم التي أقرها قانون الخدمة المدنية.



وأشاد أبو زيد بدور الوزارة في تذليل الصعوبات التي واجهتها اللجان الخاصة ببطاقات الوصف الوظيفي، داعياً إلى مزيد من العمل المشترك لخدمة موظفي الوزارة بكافة الدرجات.



وتطرق أبو زيد إلى جملة قضايا، قد تساهم في حل أزمة نقص الوظائف في الوزارة، خاصة ما يتعلق بالمساجد، مبدياً استعداد الديوان للانفتاح على أي حل يصب في مصلحة الموظف.