فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل - سعد الحرير
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن سبب تقديم استقالته من منصبه العام الماضي من العاصمة السعودية (الرياض).

وقال الحريري، في حلقة خاصة مع الأطفال عبر قناة (MTV): "استقلت لأنني رأيت أن هناك خطراً كبيراً يهدد لبنان، وكان هدفي أن أخلق صدمة إيجابية، وبعد الاستقالة، حصلت الوحدة التي نحتاجها".

وأضاف: "اخترت أن تكون الاستقالة من السعودية؛ لتكون "دراماتيكية أكثر"، مؤكداً أن "عدم زيارته للسعودية منذ عدوله عن الاستقالة، لعدم توفر الوقت".

وتابع: "لم تأت فرصة حتى الآن كي أزور السعودية، لكن هناك مؤتمرات ستأتي في السعودية، وسأذهب إليها، وعلاقتي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جيّدة، وهناك اتصالات دائمة معه، ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأقرّ الحرير، أن تيار المستقبل، سيتراجع في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً ضرورة الوقوف خلفه ودعمه، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هو من أخبره بمسألة إسقاط حكومته في العام 2011.

فيديو: جانب من لقاء سعد الحريري
 

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