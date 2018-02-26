حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت إيران طلبًا عاجلاً إلى السعودية، بشأن حصتها في الحج هذا العام، حيث قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، حميد محمدي، إن إيران طلبت من السعودية زيادة حصتها في الحج هذا العام بمقدار خمسة آلاف؛ ليصل العدد الإجمالي من الحجاج الإيرانيين إلى 90 ألفاً.

وأكد محمدي، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن موسم هذا العام سيكون كموسم العام السابق، وأن تسجيل أسماء الراغبين في التوجه إلى السعودية لأداء فريضة حج هذا الموسم، سيبدأ في 27 شباط/ فبراير الجاري، فيما ستبدأ رحلات الحج في 17 تموز/يوليو المقبل، حيث ستكون المدة التي يقضيها الحجاج الإيرانيون في السعودية 40 يوماً.

وأضاف: "اقترحنا على الجانب السعودي، إضافة خمسة آلاف حاج إلى عدد الحجاج الإيرانيين، حتى يصل العدد النهائي إلى 90 ألف حاج، موضحاً أن نقل الحجاج، سيتم عبر شركة الخطوط الجوية الإيرانية والخطوط السعودية إلى المدينة المنورة وجدة، حيث ستنقل الشركة الإيرانية الحجاج إلى المدينة المنورة، وتنقلهم الشركة السعودية إلى جدة بدءاً من 17 تموز/ يوليو.

وحول المفاوضات بين إيران والسعودية بشأن الحج، قال رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية، إن هذه الجولة من المفاوضات تمت في كانون الثاني/ يناير الماضي بدعوة من السعودية، وكانت حول قضايا أمن وعزة وكرامة الحجاج.

وعن الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين في السعودية، قال حميدي، من المقرر أن يقدم عشرة من الموظفين القنصليين الخدمات للحجاج الإيرانيين، نظراً إلى التنسيق الذي حصل بين الجانبين لتولي السفارة السويسرية مهمة مصالح الجانبين في إيران والسعودية.

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