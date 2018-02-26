قتلى وجرحى في ولايات أمريكية جراء العواصف والفيضانات

قتلى وجرحى في ولايات أمريكية جراء العواصف والفيضانات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، بعد اجتياح عواصف رعدية شديدة وسط الولايات المتحدة، تسببت بفيضانات في ولايات أوهايو وميشيغان وكنتاكي وغيرها.

وأدت الأعاصير والأمطار الغزيرة، التي هطلت منذ يوم السبت إلى فيضانات واسعة اجتاحت ولايات أمريكية مخلفة دماراً كبيراً فيها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعثرت السلطات جنوب غرب ميشيغان على جثة رجل عائم في مياه الفيضانات.

وفى ولاية كنتاكي، ذكرت السلطات، أن ثلاثة أشخاص، توفوا في حوادث متفرقة جراء الفيضانات.

وذكرت السلطات، أن الفيضانات أغرقت مساحات شاسعة من ولاية أوهايو الأمريكية، وتسببت في مقتل عدة أشخاص وجرح آخرين.

وأعلن حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش حالة الطوارئ في 17 مقاطعة بمحاذاة نهر أوهايو وفي الجزء الجنوبي من الولاية بسبب ارتفاع منسوب المياه، والأضرار التي خلفتها العاصفة.

هذا، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن المدنيين جراء العواصف الرعدية.

فيديو أرشيفي: عواصف وفيضانات الثلجية في أمريكا

 

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