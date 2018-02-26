فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: "يا هنهزمهم.. يا نموت"

فيديو: كلمة السيسي حول الجماعات المسلحة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة المصرية، لن يسمحا لأي عدو بالاقتراب من مصر أو العبث بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها، موجهًا إنذارًا شديد اللهجة إلى الجماعات المسلحة في سيناء.وخلال كلمته في افتتاح مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء أمس الأحد، علق السيسي على العملية العسكرية الشاملة، التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية "سيناء 2018"، قائلًا: "ياهنهزمهم يا هنهزمهم.. يا هنهزمهم.. يا نموت"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأصدر السيسي، الذي ظهر بالزي العسكري، توجيهات إلى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد، قائلاً: "يتشالوا من فوق وش الأرض بكل قوة وعنف يا محمد، واللي يسلم نفسه يتحاكم طبقاً للقانون، ولكن اللي يرفع السلاح لا".وافتتح الرئيس المصري، مساء أمس الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة.