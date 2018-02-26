فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: "يا هنهزمهم.. يا نموت"

فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: "يا هنهزمهم.. يا نموت"
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة المصرية، لن يسمحا لأي عدو بالاقتراب من مصر أو العبث بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها، موجهًا إنذارًا شديد اللهجة إلى الجماعات المسلحة في سيناء.

وخلال كلمته في افتتاح مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء أمس الأحد، علق السيسي على العملية العسكرية الشاملة، التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية "سيناء 2018"، قائلًا: "ياهنهزمهم يا هنهزمهم.. يا هنهزمهم.. يا نموت"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأصدر السيسي، الذي ظهر بالزي العسكري، توجيهات إلى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد، قائلاً: "يتشالوا من فوق وش الأرض بكل قوة وعنف يا محمد، واللي يسلم نفسه يتحاكم طبقاً للقانون، ولكن اللي يرفع السلاح لا".

وافتتح الرئيس المصري، مساء أمس الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة.

فيديو: كلمة السيسي حول الجماعات المسلحة

 

أخبار ذات صلة

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

الحريري: حزب الله لا يهوى حمل السلاح.. ولا خلافات مع شقيقي

الحريري: حزب الله لا يهوى حمل السلاح.. ولا خلافات مع شقيقي

بِدْء عملية &#34;السيف الحاسم&#34; ضد القاعدة في شبوة جنوب اليمن

بِدْء عملية "السيف الحاسم" ضد القاعدة في شبوة جنوب اليمن

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية بالقدس

الهرفي يلتقي مسؤول ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية

الهرفي يلتقي مسؤول ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية

الهباش: لا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات &#34;الإرهاب&#34;

الهباش: لا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات "الإرهاب"

طوباس: مواطن صادر بحقة عشرة اوامر حبس يسلم نفسه للشرطة

طوباس: مواطن صادر بحقة عشرة اوامر حبس يسلم نفسه للشرطة

عربي

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

قوات خاصة تركية تدخل عفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

فيديو: الحريري يكشف عن سبب تقديم استقالته من السعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

حول موسم الحج.. طلب إيراني عاجل للسعودية

فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: &#34;يا هنهزمهم.. يا نموت&#34;

فيديو.. السيسي عن الجماعات المسلحة: "يا هنهزمهم.. يا نموت"

منوعات

فيديو وصور: كيم كارداشيان &#34;زهرية&#34; في أحدث صورها

فيديو وصور: كيم كارداشيان "زهرية" في أحدث صورها

فيديو: وفاة اسطورة التمثيل الهندية سريديفي كابور بعد تعرضها لنوبة قلبية بدبي

فيديو: وفاة اسطورة التمثيل الهندية سريديفي كابور بعد تعرضها لنوبة قلبية بدبي

فيديو: ضيف يطلب يد &#34;مفيدة شيحة&#34; على الهواء.. وتصرخ &#34;اتفضحت&#34;

فيديو: ضيف يطلب يد "مفيدة شيحة" على الهواء.. وتصرخ "اتفضحت"

فيديو وصور: غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل.. فهل ستصدم؟

فيديو وصور: غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل.. فهل ستصدم؟