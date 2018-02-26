الحريري: حزب الله لا يهوى حمل السلاح.. ولا خلافات مع شقيقي

الحريري: حزب الله لا يهوى حمل السلاح.. ولا خلافات مع شقيقي
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
أكد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، أمس الأحد 25 شباط/فبراير، بأن حكومته لا تريد أخذ سلاح حزب الله، وأنه يرى أن حزب الله لا يهوى حمل السلاح، فهو قام بمهمته، ويتمنى أن تكون الدولة قوية، وأن يُسلم السلاح بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وجاءت تصريحات الحريري خلال لقاء أجرته معه قناة MTV اللبنانية، والتي تطرق فيها إلى مسألة الانتخابات، حيث قال: إنه مع اقتراب الانتخابات، سيقل عدد مقاعد تيار المستقبل بالمجلس، مؤكداً أنه لن يحزن لذلك، لكنه في الوقت ذاته، سيبذل أقصى جهده كي لا يخسر الحزب.

وتحدث الحريري عن اغتيال والده، ودخوله عالم السياسة، وتطرق إلى المحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه يريد العدالة لا الانتقام، نافيًا وجود مشاكل بينه وبين شقيقه بهاء، بعكس ما يتردد في وسائل الإعلام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأثار الحريري حديثاً حول صلته بالسعودية، وأكد أن علاقته بالعاهل السعودي جيدة، وأنه على اتصال معه، ومع ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكداً أنّه لا ينبغي تصديق كل ما يُردد في الإعلام.

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