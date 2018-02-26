بِدْء عملية "السيف الحاسم" ضد القاعدة في شبوة جنوب اليمن

بِدْء عملية "السيف الحاسم" ضد القاعدة في شبوة جنوب اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت قوات النخبة الشبوانية عملية "السيف الحاسم" بدعم من القوات الإماراتية، وتحت قيادة التحالف العربي ضد تنظيم القاعدة بمديرية الصعيد في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وذكرت وكالة (وام) الإماراتية، أن قوات النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الإماراتية، وتحت قيادة التحالف العربي، بدأت في أولى ساعات اليوم عملية "السيف الحاسم".

وكانت قوات النخبة الحضرمية، ولواء بارشيد المنضوية في لواء الشرعية، والتحالف العربي، قد سيطرت عقب أيام من انطلاق عملية "الفيصل"، على كامل وادي المسيني في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد طرد تنظيم القاعدة منه، حيث كان التنظيم يسيطر على الوادي، ويتخذ منه مكاناً  للتدريب وانطلاق عملياته إلى مدن حضرموت وشبوة التي يربطها وادي المسيني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهة أخرى، تصدت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة البيضاء، لهجوم شنه المسلحون الحوثيون على موقع الشعبين المطل على منطقة فضحة بمديرية الملاجم من جهة جبل المركوزة مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن الجيش والمقاومة، صدوا هجوماً قامت به جماعة الحوثي باتجاه موقع الشعبين، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة، فيما أُسر أحد قادة المجموعة الحوثية، ولاذ البقية بالفرار باتجاه منطقة فضحة".

وأضاف المصدر: "إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في منطقة أعشار"، لافتاً إلى أن مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية على تعزيزات تابعة للحوثيين في شعب المسوح وجبل الظهر، بالمديرية ذاتها، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين مسلحي الحوثي.

فيديو أرشيفي: اشتباكات بين الجيش اليمني وعناصر القاعدة

 

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