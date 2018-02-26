اعتقال أمريكي في اليابان في حقيبته رأس فتاة

اعتقال أمريكي في اليابان في حقيبته رأس فتاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة اليابانية سائحاً أمريكياً يدعى يفغيني فاسيليفيتش، عثر بحوزته على رأس سيدة يابانية داخل حقيبة في مسكن استأجره.

ووفقاً لما نشرته صحيفة (يابان تايمز)، فإن كاميرات المراقبة، وثقت ظهور المرأة صاحبة الرأس المقطوعة آخر مرة، وهي تسير في الشارع مع المتهم.

كما أفاد أصدقاء الضحية، بأنها أعلمتهم قبل اختفائها بأنها ستذهب للقاء رجل أمريكي تعرفت عليه عبر الإنترنت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كذلك وثقت كاميرات المراقبة حول منزل الرجل، دخول السيدة لمسكنه عدة مرات، قبل أن ترصد خروج الرجل بمفرده وهو يحمل حقيبة كبيرة، تبين أنه أخفى فيها رأس الفتاة، ولم تعثر الشرطة بعد على بقية الجثة.

ونفى المتهم البالغ من العمر (26 عاماً)، أي صلة له بالجريمة، على الرغم من تأكيد شهود عيان رؤيتهم له، وهو يحمل حقيبة كبيرة خارج المبنى الذي كان يقيم فيه، يشتبه بأن بها باقي الجسد.

وأوضحت الشرطة اليابانية، أن أسرة الفتاة، أبلغت عن فقدانها منذ فترة.

وكان المواطن الأمريكي، قد وصل سائحاً لمدينة أوساكا اليابانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما أكدت السلطات عدم تمكنها من العثور على بقية الجثة إلى الآن.

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