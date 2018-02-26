مصرع خمسة أشخاص في إطلاق نار خارج ملهى ليلي بسان خوان

رام الله - دنيا الوطن

لقي خمسة أشخاص مصرعهم مساء أمس الأحد، فيما أصيب شخص آخر، جراء اطلاق نار خارج ملهى ليلي في بلدة كوميريو جنوب غرب العاصمة سان خوان.



ونقلت وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية عن مسؤولين في الشرطة (لم تسمهم)، أنّ الحادث أسفر عن مقتل خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما.



وأشار المسؤولون إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، دون تحديد حالة الإصابة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



ونقلا عن شهود عيان، قالت الشرطة: "إنّ إطلاق النار على جمع من الناس، نفذته مجموعة رجال كانوا داخل حافلة".



ولم تتحدث الشرطة عن دوافع إطلاق النار.



يشار أنه تم تسجيل نحو 130 جريمة قتل في جزيرة بورتوريكو، التابعة للولايات المتحدة، منذ بداية العام الجاري.