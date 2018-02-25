الجمعة.. استدعاء نتنياهو للاستجواب في قضيتي (4000) و(3000)

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تستدعي الشرطة الإسرائيلية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الجمعة المقبل، للاستجواب في قضتي الفساد (4000) وقضية الغواصات الألمانية (3000).



ويتمحور الملف 4000 حول شبهات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم تسهيلات بملايين الدولارات لرجل الأعمال وصاحب موقع "واللا" الإخباري العبري وشركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل دعم نتنياهو إعلاميا من الموقع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، مددت الشرطة اعتقال ستة من المشتبه بهم في الملف 4000 إلى يوم الغد الاثنين، وهم ألوفيتش وزوجته إيريس، ونجله آور، والرئيسة التنفيذية لشركة "بيزك" ستيلا هندلر، ونائب رئيس الشركة عميقام شورر، والمقرب من نتنياهو نير حيفتس.



ويواجه نتنياهو في ملف 3000 اتهامات بالفساد متعلقة بصفقة شراء 6 غواصات من شركة "تيسيكروب" الألمانية للجيش الإسرائيلي.



وأفاد تقرير التلفزيون الإسرائيلي أن شاهد الدولة في القضية 4000، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فليبر، قدم معلومات للشرطة في قضيتي 1000 و2000 ضد نتنياهو وعقيلته سارة.