بقوة 7.5 درجة.. زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة

رام الله - دنيا الوطن

تعرضت دولة بابوا غينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادئ مساء اليوم الأحد، لزلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



هذا ولم يتم الإعلان بعد عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.



وتقع بابوا غينيا الجديدة شمال أستراليا، في منطقة حزام النار التي تشبه حدوة حصان وتقع على سواحل المحيط الهادئ، حيث تكثر في هذه المنطقة الزلازل والبراكين، كما تلتقي فيها طبقات مختلفة من القشرة الأرضية.