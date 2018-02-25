بقوة 7.5 درجة.. زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة

بقوة 7.5 درجة.. زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت دولة بابوا غينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادئ مساء اليوم الأحد، لزلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

هذا ولم يتم الإعلان بعد عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتقع بابوا غينيا الجديدة شمال أستراليا، في منطقة حزام النار التي تشبه حدوة حصان وتقع على سواحل المحيط الهادئ، حيث تكثر في هذه المنطقة الزلازل والبراكين، كما تلتقي فيها طبقات مختلفة من القشرة الأرضية.

أخبار ذات صلة

اعتقال أمريكي في اليابان في حقيبته رأس فتاة

اعتقال أمريكي في اليابان في حقيبته رأس فتاة

العواقب التدميرية لضربة نووية كورية شمالية ضد اليابان

العواقب التدميرية لضربة نووية كورية شمالية ضد اليابان

مصرع خمسة أشخاص في إطلاق نار خارج ملهى ليلي بسان خوان

مصرع خمسة أشخاص في إطلاق نار خارج ملهى ليلي بسان خوان

عمال الانقاذ ينتشلون آخر جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان

عمال الانقاذ ينتشلون آخر جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان

اليوم.. قوات الاحتلال تنفذ مناورات عسكرية بالخليل وجنوب تل أبيب

اليوم.. قوات الاحتلال تنفذ مناورات عسكرية بالخليل وجنوب تل أبيب

الجمعة.. استدعاء نتنياهو للاستجواب في قضيتي (4000) و(3000)

الجمعة.. استدعاء نتنياهو للاستجواب في قضيتي (4000) و(3000)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الاعتداء الإسرائيلي على الكنائس عدوان على الكل الفلسطيني

عشراوي: الاعتداء الإسرائيلي على الكنائس عدوان على الكل الفلسطيني

اعتقال 16 فلسطينياً والاحتلال يزعم ضبط أسلحة في البيرة

اعتقال 16 فلسطينياً والاحتلال يزعم ضبط أسلحة في البيرة

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

عشراوي تنعى سامية بامية

عشراوي تنعى سامية بامية

عربي

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

تحقيق إسرائيلي جديد حول طائرة (الإف 16) ماذا جاء به؟

تحقيق إسرائيلي جديد حول طائرة (الإف 16) ماذا جاء به؟

&#34;أمير فايسبرود&#34; سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

"أمير فايسبرود" سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

منوعات

صور: شاهد كيف تحولت &#34;درة &#34; لملكة الإغراء &#34;مارلين منرو&#34;

صور: شاهد كيف تحولت "درة " لملكة الإغراء "مارلين منرو"

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر &#34;غمزه&#34;

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر "غمزه"

فيديو: &#34; ويزو&#34; تحصل على أغرب هدية في عيد الحب

فيديو: " ويزو" تحصل على أغرب هدية في عيد الحب