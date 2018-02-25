فيديو وصور: ست إصابات بانفجار ضخم في مدينة لستر وسط بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ست أشخاص بجروح، جراء انفجار ضخم هز مدينة ليستر وسط بريطانيا مساء اليوم الأحد، بحسب ما أعلنته صحيفة (ذا صن) البريطانية.وكانت الشرطة البريطانية قد وصفت الانفجار بأنه بأنه حادث كبيرة، مطالبة السكان بالابتعاد عن المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وعلى أثر ذلك، أغلقت الشرطة شارع Carlisle وجزء من طريق Hinckley بالمدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).واستبعدت السلطات البريطانية أن يكون حادث الانفجار ناتج عن عمل "ارهابي"، بحسب وسائل إعلامية بريطانية.وقالت الشرطة في بيان: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر، رجاء عدم التواجد في المنطقة".ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة، قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار، وعرض تسجيل مصور نشر على "تويتر" لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.وقالت إدارة الإطفاء في بريطانيا إنها أرسلت ست سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، بعد أنباء الانفجار.وقال رجل إطفاء في غرفة تحكم في المدينة: "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار وقع عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، ودمر منزلا ومحالا تجارية بجانبه.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدثة باسم خدمة الحريق والإنقاذ في مقاطعة ليستر شاير قولها: "إنّ انفجارا وقع داخل مبنى مكون من طابقين ونجم عنه حريق هائل".وأضافت: "إنّ الوقت الحالي مخصص لعمليات البحث والإنقاذ، حيث لا يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك مصابون أو محاصرون داخل المبنى".