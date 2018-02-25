شركات النظافة تعلق إضرابها في مستشفيات قطاع غزة

شركات النظافة تعلق إضرابها في مستشفيات قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركات النظافة والأغذية العاملة في قطاع غزة اليوم الأحد، عن إيقاف كافة الفعاليات والأنشطة التي قامت بها في الوقت السابق للمُطالبة بحقوقها، وإعطاء فرصة أخيرة للأطراف المعنية لحل هذه الأزمة.

وأكدت الشركات في بيانٍ لها، أنها ناقشت مع مسؤولي وزارة الصحة في رام الله وغزة خلال اجتماع جرى اليوم في مقر وزارة الصحة، أزمة المُستحقات المالية والتي لم تُصرف منذ ستة أشهر، مُبيّنةً أنه تم الاتفاق والتعهّد على دفع هذه المخصصات خلال أسبوعين من اليوم، بحسب ما جاء على موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وتواصلت أزمة النظافة في القطاع الصحي في قطاع غزّة، لمدة 15 يومًا، وذلك احتجاجًا على عدم استلام المستحقات المالية منذ عدة أشهر، ويأتي ذلك نتيجة المناكفات المتواصة بين طرفي الانقسام.

وتقدم خدمات النظافة في قطاع غزّة إلى 13 مستشفى، و51 مركزًا للرعاية الأولية، و22 مرفقًا آخر في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.

أخبار ذات صلة

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

عشراوي تنعى سامية بامية

عشراوي تنعى سامية بامية

فيديو: المقدم ارزيقات يروي تفاصيل حادث السير الذي تعرض له

فيديو: المقدم ارزيقات يروي تفاصيل حادث السير الذي تعرض له

الوفد الأمني المصري يلتقي السنوار لبحث آليات المصالحة

الوفد الأمني المصري يلتقي السنوار لبحث آليات المصالحة

شكري والصفدي يبحثان سبل إحياء عملية السلام وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

شكري والصفدي يبحثان سبل إحياء عملية السلام وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

عشراوي تنعى سامية بامية

عشراوي تنعى سامية بامية

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

عربي

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

تحقيق إسرائيلي جديد حول طائرة (الإف 16) ماذا جاء به؟

تحقيق إسرائيلي جديد حول طائرة (الإف 16) ماذا جاء به؟

&#34;أمير فايسبرود&#34; سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

"أمير فايسبرود" سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

منوعات

صور: شاهد كيف تحولت &#34;درة &#34; لملكة الإغراء &#34;مارلين منرو&#34;

صور: شاهد كيف تحولت "درة " لملكة الإغراء "مارلين منرو"

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر &#34;غمزه&#34;

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر "غمزه"

فيديو: &#34; ويزو&#34; تحصل على أغرب هدية في عيد الحب

فيديو: " ويزو" تحصل على أغرب هدية في عيد الحب