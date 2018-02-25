فيديو: المقدم ارزيقات يروي تفاصيل حادث السير الذي تعرض له

فيديو: المقدم ارزيقات يروي تفاصيل حادث السير الذي تعرض له
المقدم لؤي ارزيقات
رام الله - دنيا الوطن
روى المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية تفاصيل حادث السير الذي تعرض له اليوم الأحد في القدس.

وقال ارزيقات: "اثناء مروري في شارع الكسارات، تفاجأت بشاحنة قادمة بالاتجاه المعاكس وفقد سائقها السيطرة عليها، واصطدمت بالمركبة التي كنت استقلها، بالاضافة الى ثلاث او أربع مراكب اخرى، مما أسفر عن اصابة ستة أشخاص".

وأضاف: "سائق الشاحنة مازال على قيد الحياة، ولكن حالته صعبة واتمنى له السلامة".

ووصف ارزيقات حالته بالمتوسطة، بالاضافة الى بعض الرضوض.

الفيديو التالي تفاصيل الحادث بلسان المقدم لؤي ازريقات..

 
 

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