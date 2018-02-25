شكري والصفدي يبحثان سبل إحياء عملية السلام وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

شكري والصفدي يبحثان سبل إحياء عملية السلام وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أبرز التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان له اليوم الأحد: إن اللقاء الذي عُقد في بروكسل اليوم، عشية اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تناول بحث سبل إحياء عملية السلام، والحفاظ على المرجعيات الخاصة بها، تمهيداً لاجتماع يوم غد الاثنين للجنة الوزارية العربية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

كما بحث الوزيران أيضاً آخر المستجدات على الساحة العربية، بما فيها تطورات الوضع في سوريا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث هنأ الوزير المصري نظيره الأردني بتجديد الثقة فيه في الحكومة الأردنية الجديدة.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين، أكدا الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق، فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة العربية، كما تطرق اللقاء إلى الإعداد للقمة العربية المقبلة والملفات الرئيسية المطروحة أمامها.

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