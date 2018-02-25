محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

رام الله - دنيا الوطن

أصيب بشير صالح المسؤول المالي السابق في حكم معمر القذافي، بالرصاص في جنوب أفريقيا، ونُقل إلى المستشفى، كما ذكر اليوم الأحد محاميه الفرنسي لوكالة (فرانس برس).



وفي فرنسا، يرغب القضاء في استجواب بشير صالح في التحقيق حول التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال المحامي اريك موتي مؤكداً معلومات صحفية: "إن بشير صالح، تعرض للاعتداء على متن سيارته الجمعة، وأطلقت النار عليه، ونقل إلى المستشفى لكن حياته ليست بخطر".



وذكرت صحيفة (جورنال دو ديمانش) أن الاعتداء حصل في سانتون بضاحية جوهانسبورع.



واسم بشير صالح مدرج في التحقيق الذي يجريه منذ 2013 القضاء الفرنسي حول اتهامات بتمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في 2007 عبر زياد تقي الدين، ومسؤولين ليبيين سابقين، ودائماً ما نفى الرئيس السابق هذه الاتهامات.



وصدرت بحق صالح مذكرة توقيف دولية، وكان يعيش في المنفى في جنوب أفريقيا.



وعرف عن صالح قربه من القذافي، حيث كان مدير مكتبه الخاص، كما أسس وترأس حتى العام 2008 "محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار".



ويشتبه القضاة الفرنسيون في أن الكسندر جوهري، رجل الأعمال المقرب في ساركوزي، قد ساعد صالح على مغادرة فرنسا على متن طائرة خاصة عبر النيجر ربيع 2012، بينما كانت هناك مذكرة توقيف بحقه في ليبيا.



ويتساءل القضاة أيضاً حول عملية البيع المشبوهة في 2009 لفيلا تقع في موجان بالريفييرا الفرنسية بحوالى 10 ملايين يورو، وقد اشتراها صندوق ليبي، كان بشير صالح يتولى إدارته.



ويشتبهون في أن جوهري هو المالك الحقيقي، وبائع هذه الفيلا، وبأنه اتفق مع صالح على تحديد سعر شراء "مرتفع جداً"، كما تفيد عناصر التحقيق التي وصلت إلى وكالة (فرانس برس).



وقد أوقف جوهري في كانون الثاني/ يناير الماضي في لندن، بتهمة "اختلاس أموال عامة" في إطار هذا التحقيق، وهو ينتظر قراراً من المحكمة لتسليمه إلى فرنسا.