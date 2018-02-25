الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس
كنيسة القيامة
رام الله - دنيا الوطن
دان الأردن اليوم الأحد، إجراءات إسرائيل الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، معتبراً أنها تخالف القانون الدولي ومطالباً بـ "التراجع عنها فوراً".

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، عن إدانة الأردن و"رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة، التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية؛ لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية".

وأعرب المومني في تصريح رسمي عن استنكاره قائلاً: "اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية، بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات".

وأكد المومني، أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة.

وقال المومني: "هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها.

وطالب إسرائيل بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

ومن جانبهم، اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس اليوم الأحد، خطوة نادرة، تمثلت بإغلاق كنيسة القيامة، التي شيدت في موقع دفن المسيح، احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية، ومشروع قانون حول الملكية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتعتبر كنيسة القيامة، أقدس الأماكن لدى المسيحيين، الذين يؤمنون بأنها شُيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس، تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدين أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون، أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية، سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

ويذكر، أن القدس الشرقية، كانت تتبع المملكة إدارياً، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.

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