الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد وخمس سنوات على الأسير محمد خاروف (29 عاماً) من نابلس، وذلك بتهمة قتل مستوطنة إسرائيلية "يعتقد أنه كان على علاقة معها"، ولكنه أُدين بأنه قتلها لأسباب قومية، بحسب ما زعمت مصادر إعلامية إسرائيلية.



وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أعلن عن اعتقال خاروف في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد العثور على جثة الاسرائيلية ميخال حليمي في منطقة حولون جنوب تل أبيب، حيث أُعلن أنه "قتلها ودفنها هناك"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).