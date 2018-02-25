فيديو: الوفد المصري بغزة يبحث مع الوزير طبيلة ملفي الجباية والموظفين

فيديو: الوفد المصري بغزة يبحث مع الوزير طبيلة ملفي الجباية والموظفين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير النقل والمواصلات، سميح طبيلة، المتواجد حالياً في قطاع غزة: إنه بحث مع الوفد الأمني المصري، الذي وصل إلى القطاع اليوم الأحد، ملفي الجباية الداخلية والموظفين.

وأضاف طبيلة، في تصريحات صحفية: "كان الاجتماع رائعاً وبحثنا بعض النقاط التي تحتاج لأن نتقدم بها خطوات إلى الأمام باتجاه المصالحة، وتكلمنا عن الجباية، وملف الموظفين المتواجدين حالياً في الوزارة أو خارجها".

وأكد، أن الاتفاق على هذه الأشياء يتم مع الإخوة في حركة حماس وليس مع المصريين، مشيراً إلى أن الطرف المصري عنصر مساعد في ذلك.

وتابع: "نحن كفلسطينيين، الأصل أن نمضي مع بعضنا بخطوات  لإنجاز المصالحة، ونحن كحكومة فلسطينية مصرين على المصالحة، بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن الأمور إيجابية، مشدداً على أهمية وجود نوايا حسنة والعمل بإصرار وصبر.

وفيما يتعلق بإضراب موظفي غزة غداً، قال طبيلة: "إخواننا في نقابة غزة أحرار في قراراتهم، ولكن نقول لهم إننا نعمل لصالح جميع الموظفين، ولن نرمي أحداً بالشارع".

فيديو: تصريحات الوزير سميح طبيلة
 

أخبار ذات صلة

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

عشراوي تنعى سامية بامية

عشراوي تنعى سامية بامية

شركات النظافة تعلق إضرابها في مستشفيات قطاع غزة

شركات النظافة تعلق إضرابها في مستشفيات قطاع غزة

فيديو: المقدم ارزيقات يروي تفاصيل حادث السير الذي تعرض له

فيديو: المقدم ارزيقات يروي تفاصيل حادث السير الذي تعرض له

الوفد الأمني المصري يلتقي السنوار لبحث آليات المصالحة

الوفد الأمني المصري يلتقي السنوار لبحث آليات المصالحة

شكري والصفدي يبحثان سبل إحياء عملية السلام وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

شكري والصفدي يبحثان سبل إحياء عملية السلام وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

التربية تطلق التعليم التكاملي في جامعة خضوري

عشراوي تنعى سامية بامية

عشراوي تنعى سامية بامية

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

الأردن يطالب الاحتلال بالتراجع فوراً عن إجراءاته بحق كنائس القدس

الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

عربي

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

محاولة فاشلة لاغتيال مدير مكتب معمر القذافي بجنوب أفريقيا

تحقيق إسرائيلي جديد حول طائرة (الإف 16) ماذا جاء به؟

تحقيق إسرائيلي جديد حول طائرة (الإف 16) ماذا جاء به؟

&#34;أمير فايسبرود&#34; سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

"أمير فايسبرود" سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

منوعات

صور: شاهد كيف تحولت &#34;درة &#34; لملكة الإغراء &#34;مارلين منرو&#34;

صور: شاهد كيف تحولت "درة " لملكة الإغراء "مارلين منرو"

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر &#34;غمزه&#34;

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر "غمزه"

فيديو: &#34; ويزو&#34; تحصل على أغرب هدية في عيد الحب

فيديو: " ويزو" تحصل على أغرب هدية في عيد الحب