فيديو: الوفد المصري بغزة يبحث مع الوزير طبيلة ملفي الجباية والموظفين

فيديو: تصريحات الوزير سميح طبيلة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير النقل والمواصلات، سميح طبيلة، المتواجد حالياً في قطاع غزة: إنه بحث مع الوفد الأمني المصري، الذي وصل إلى القطاع اليوم الأحد، ملفي الجباية الداخلية والموظفين.وأضاف طبيلة، في تصريحات صحفية: "كان الاجتماع رائعاً وبحثنا بعض النقاط التي تحتاج لأن نتقدم بها خطوات إلى الأمام باتجاه المصالحة، وتكلمنا عن الجباية، وملف الموظفين المتواجدين حالياً في الوزارة أو خارجها".وأكد، أن الاتفاق على هذه الأشياء يتم مع الإخوة في حركة حماس وليس مع المصريين، مشيراً إلى أن الطرف المصري عنصر مساعد في ذلك.وتابع: "نحن كفلسطينيين، الأصل أن نمضي مع بعضنا بخطوات لإنجاز المصالحة، ونحن كحكومة فلسطينية مصرين على المصالحة، بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن الأمور إيجابية، مشدداً على أهمية وجود نوايا حسنة والعمل بإصرار وصبر.وفيما يتعلق بإضراب موظفي غزة غداً، قال طبيلة: "إخواننا في نقابة غزة أحرار في قراراتهم، ولكن نقول لهم إننا نعمل لصالح جميع الموظفين، ولن نرمي أحداً بالشارع".