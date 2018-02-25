"أمير فايسبرود" سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن

"أمير فايسبرود" سفيراً جديداً لإسرائيل في الأردن
السفير الاسرائيلي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تعيين أمير فايسبرود، سفيراً لإسرائيل في الأردن.

وحسب الإعلام العبري، فإن القرار جاء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، وذلك بعد رفض الأردن عودة السفيرة السابقة إلى عمان بعد حادثة مقتل اثنين من الأردنيين، منتصف العام الماضي.

يذكر، أن أزمة دبلوماسية أحدثها مقتل الأردنيين على يد حارس السفارة الإسرائيلية بعمان، وأدت إلى قرار أردني بإغلاق السفارة لحين انتهاء الأزمة.

وانتهت الأزمة من خلال التوافق على تعيين سفير إسرائيلي جديد في الأردن، ودفع تعويضات لأُسر القتلى الأردنيين.

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