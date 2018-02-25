مشعل للأتراك: نريد منكم إعداد أنفسكم للنزول على الأرض في القدس

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، الشعب التركي إلى خطوات عملية لدعم القدس والمقدسيين في وجه التهويد الإسرائيلي وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 أيار/مايو المقبل.



وقال مشعل، خلال لقاء مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركية، وبحضور النائب في البرلمان التركي نور الدين نباتي في إسطنبول، تحت عنوان "ليلة مقدسية": "نريد خطوات عملية وأن نجدد الغضب الشعبي تجاه القرار الأمريكي حول القدس، وأن يكون منظماً ومتواصلاً، وأن نتعاون ليس فقط في الميدان، وأريد من الشعب التركي أن يعد نفسه للنزول إلى الأرض في القدس"، وفق ما أورد مركز الإعلام الفلسطيني.



وأشار مشعل، إلى ضرورة إقامة مشاريع اقتصادية تركية تعزز صمود أهالي القدس في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس، داعياً إلى إسعاف قطاع غزة المحاصر بشكل عاجل بما يحتاجه من مساعدات، مثمناً الموقفان التركي والقطري في دعم قطاع غزة.



وأضاف مشعل: "نريد صمود القدس وغزة والمقاومة ضد صفقة القرن وتسوية القضية الفلسطينية، فالقدس هي أمانة الله ورسوله وعمر بن الخطاب وصلاح الدين والسلطان عبد الحميد".



وعدّ مشعل أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة في 14 أيار/مايو هو إمعان في الجريمة واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين لما يعنيه هذا اليوم كونه يوم نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948م.



وتابع مشعل: "نقول لترامب ونتنياهو إن القدس عصبنا الحي، نخوض من أجلها معركة حتى ندحر الاحتلال وهذا هو التحدي".



وعدّ مشعل أن "الممارسات الأمريكية خطر حقيقي يهدد القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقطع المساعدات عن وكالة الأونروا وتجزئة الأرض، يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية".



ودعا إلى تفويت الفرصة على صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وتحمل المسؤولية في الدفاع عن القدس والعودة، مشيداً بالتظاهرات التي عمت العالم دفاعا عن القدس، وأنه لابد من مواصلة هذا الحراك الشعبي.



كما أشاد مشعل ببطولة الشهيد أحمد جرار الذي تحمل مسؤوليته الفردية تجاه القدس المحتلة، وبشهادة والده نصر جرار، وموقف والدته الصابرة.



وأكد أن الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة وأراضي 48 والشتات في خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى، داعياً إلى الشراكة الفلسطينية التركية في إنقاذ القدس.



واستطرد: "نرسخ الشراكة لأجل القدس وسنهزم ترمب والصهاينة، ونكشف المتخاذلين، وسنعيد القدس والأقصى، وأنا واثق أنكم عند حسن الظن، وسنكون شركاء في المواجهة والنصر".