قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الولايات المتحدة أعربت عن رغبتها في أن يتم حل الأزمة الخليجية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الدوحة استجابت لكل مبادرات حل الأزمة.



وأوضح الوزير القطري، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن "الولايات المتحدة تريد عقد الاجتماع السنوي لمجلس التعاون الخليجي في أيار/مايو المقبل ونحن من جانبنا مستعدون للمشاركة"، مؤكداً أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قام بزيارة قطر ثلاث مرات، واقترح عدة حلول للخروج من هذا الانسداد، موضحاً أن قطر هي البلد الوحيد الذي استجاب لهذه المبادرات.



وردا على سؤال: هل تستبعد التصعيد العسكري؟ قال وزير الخارجية القطري: "لن يكون هناك تصعيد عسكري، ونحن على ثقة من أن الوضع سيكون تحت السيطرة في النهاية.



وتابع: "قطر لا تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، ويمكن لجميع الدول أن تفعل المزيد، فعلى سبيل المثال، اعتمدت قطر تشريعات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وستشارك على مستوى عال في المؤتمر المقرر عقده في باريس في نيسان/أبريل المقبل حول تمويل الإرهاب".



وحول العلاقات مع إيران، قال: "لدينا خلافات مع إيران، ويجب الاعتراف بها وحلها عن طريق الحوار، ولا يمكن أن يكون هناك سوى حلول سياسية.