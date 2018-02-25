وزير الصحة: تعزيز الخدمات الصحية بطوباس والأغوار على رأس أولوياتنا

وزير الصحة: تعزيز الخدمات الصحية بطوباس والأغوار على رأس أولوياتنا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة د. جواد عواد صباح اليوم، أن تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة طوباس والأغوار، يقع على رأس سلم الأولويات في وزارة الصحة، والذي يندرج ضمن الخطة الوطنية الإستراتيجية للوزارة بتوفير الخدمات الصحية في المناطق المهمشة والمهددة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير عواد لمستشفى طوباس التركي، بحضور مستشارة رئيس الوزراء د. خيرية رصاص، والقائم بأعمال محافظ طوباس الأسعد، وعدد من المدراء العاملون في وزارة الصحة.

وجدد وزير الصحة التأكيد على إيلاء محافظة طوباس والأغوار الأولوية في توفير الخدمات الصحية، لاسيما في ظل مايتعرض له أبناء المحافظة من إعتداءات ومصادرة للأراضي من قبل جيش الإحتلال والمستوطنين، مشيرا الى دعم ومساندة السيد الرئيس ورئيس الوزراء للقطاع الصحي بشكل عام ولطوباس والأغوار بشكل خاص.

وأستعرض الوزير عواد مع مستشارة رئيس الوزراء أخر التطورات على صعيد القطاع الصحي وتوفير الخدمات في المحافظة، حيث قال ” قامت الوزارة بتشغيل مستشفى طوباس التركي وهو الأن يضم 240 موظف، وتم رفده بالمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة، حيث تدرس الوزارة إمكانية تخصيص مركز لزراعة الكبد فيه خلال السنتين القادمتين”.

وأشاد وزير الصحة بالمجتمع المحلي وما يقدمه من دعم ومساندة للقطاع الصحي في محافظة طوباس، شاكرا لهم سخاء عطائهم إنتمائهم الكبير لوطنهم وأرضهم.

من جانبها شددت د. رصاص على أنه بعد مرور أكثر من عام على إعتماد مجلس الوزراء لأجندة السياسات الوطنية والتي تضع خدمة المواطن أولا، فإن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مناطق الأغوار، والعمل جار على إستكمال تنفيذ مشاريع تدعم صمود أبناء هذه المحافظة.

وشملت الجولة زيارة تفقدية لأقسام المستشفى المختلفة حيث إطلع الجميع على سير العمل وما يقدمة المستشفى من خدمات طبية في التخصصات الطبية المختلفة.

وفي ختام الجولة عقد وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء لقاء مفتوح في مقر محافظة طوباس بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة وعدد أخر من المواطنين، تم خلاله الإستماع ملاحظات المجتمع المحلي بما يتعلق بدعم وتعزيز القطاع الصحي في المحافظة.

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