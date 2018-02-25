(محدث).. استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين قرب شواطئ عسقلان

رام الله - دنيا الوطن

قال الإعلام العبري، اليوم الأحد، إن فلسطينياً استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على شواطيء مدينة عسقلان، بالقرب من موقع زكيم.



وقال موقع (0404) العبري، إن فلسطينياً استشهد واصيب اثنين آخرين بعدما أطلق سلاح النار نحو قاربهما خلال تجاوزهما منطقة محظورة في زيكيم.



وزعم الموقع، أن الشهيد الذي قتل برصاص سلاح البحرية قرب زيكيم كان يحمل سلاحاً، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين.



بدورها، قالت القناة 20 العبرية، إنه في أعقاب الحدث الغير عادي في شاطئ زيكيم، الجنديان المصابان لم يحتاجا لتلقى العلاج في المستشفى.



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أطلقت قواتنا البحرية النار علي سفينة كان على متنها ثلاثة فلسطينيين تجاوزت منطقة الصيد المسموح بها في شمال قطاع غزة ونتيجة لإطلاق النار أصيب أحد المشتبه فيهم بجروح خطيرة وتوفي فيما بعد متأثراً بجراحه ونقل المشتبه فيهم الآخرون للعلاج والتحقيق".



بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة: "لم يصل إلى مستشفياتنا أي شهداء أو اصابات من شمال قطاع غزة، ولم يتم إبلاغنا حتى اللحظة بهذا الخصوص من الجهات المختصة"، لافتةً إلى أنه في حال توفر أي معلومات سيتم الإعلان عنها.