شمل تسع وزارات.. العاهل الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري للحكومة

رام الله - دنيا الوطن

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منشوراً بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الأردنية، وذلك بتعيين تسعة وزراء جدد بينهم نائبين للرئيس.



وبحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "أصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، الموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي"، حيث تضمن التعديل تعيين تسعة وزراء بينهم نائبين للرئيس، بعد تقديم ثمانية وزراء استقالاتهم، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.



وكان أعضاء الحكومة الأردنية، تقدموا اليوم الأحد، باستقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.