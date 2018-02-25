شارع في الضفة الغربية باسم أمير الكويت

رام الله - دنيا الوطنافتتحت بلدية بلعا في الضفة الغربية، شارعاً باسم أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.جاء ذلك، تزامناً مع انطلاق الاحتفالات بالعيد الوطني للكويت.