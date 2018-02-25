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شؤون فلسطينية
شارع في الضفة الغربية باسم أمير الكويت
2018-02-25
بلدية بلعا تسمي شارع باسم أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
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رام الله - دنيا الوطن
افتتحت بلدية بلعا في الضفة الغربية، شارعاً باسم أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
جاء ذلك، تزامناً مع انطلاق الاحتفالات بالعيد الوطني للكويت.
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