الخارجية والمغتربين: الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الإنحياز الأمريكي

الخارجية والمغتربين: الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الإنحياز الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين  بأشد العبارات ما أفصح عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الـحد خلال اجتماع لوزراء الليكود، بشأن وجود مخطط استيطاني صخم لبناء أكثر من ٨٠٠ وحدة استيطانية في مستوطنة (هار برخا) جنوب مدينة نابلس، وتحويل المستوطنة المذكورة الى مدينة استيطانية ضخمة.

وعبرت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن إدانتها لمصادقة الحكومة الاسرائيلية على اقامة حي استيطاني جديد للمستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية (نتيف هآفوت) جنوب بيت لحم.

وقال البيان، إن بنيامين نتنياهو الذي تحيط به تحقيقات الفساد من كل جانب، يحاول استمالة الجمهور اليميني وبشكل خاص جمهور المستوطنين من خلال تسريع المخططات الاستيطانية، والاستجابة لمطالب هذا الجمهور بالاستيلاء على مزيد من الارض الفلسطينية وتهويدها.

وأكد أن هذه الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الانحياز الأمريكي لسلطات الإحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية، وهو ما يفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والدفاع عن ما تبقى له من مصداقية.

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