وزير الصحة ومستشارة رئيس الوزراء يزوران محافظة طوباس

وزير الصحة ومستشارة رئيس الوزراء يزوران محافظة طوباس
رام الله - دنيا الوطن
قام وزير الصحة د. جواد عواد ومستشارة رئيس الوزراء د. خيرية رصاصة بزيارة تفقدية للاطلاع على اوضاع القطاع الصحي في المحافظة، حيث كان باستقبالهم القائم باعمال محافظ محافظة طوباس والاغوار الشمالية احمد اسعد وامين سر حركة فتح محمود صوافطة وقادة ومدراء الاجهزة الامنية ومدير مستشفى طوباس التركي د.محمد سماره ومدير الصحة د.جميل دراغمة ورؤساء البلديات والمجالس المحلية ولجنة خدمات مخيم الفارعة بالاضافة الى ممثلين عن  المؤسسات الرسمية والاهلية والشعبية.

في بداية اللقاء ثمن الاسعد اهتمام الحكومة في محافظة طوباس من خلال ما تقدمه من مشاريع تنموية خدماتية صحية ثقافية زراعية اقتصادية،والزيارات الميدانية للاطلاع على احتياجات القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وأضاف: "نعمل من اجل النهوض بالقطاع الصحي وتوفير الخدمة الطبية لكافة المناطق بالمحافظة وعلى راسها التجمعات البدوية، فقد عقدنا مؤخرا اجتماعين اولاهما لاستحداث جميعة اصدقاء مستشفى طوباس لتكون داعمة ومؤازرة للمستشفى والثاني اجتماع لممثلي القطاع الصحي حيث اكد ممثلو لجان القطاع الصحي على العمل على توفير الخدمة الطبية للاغوار من خلال نشاطات طبية مختلفة تنفذ ضمن برامج محددة وايضا العمل على تشغيل مستشفى لجان العمل الصحي القائم منذ سنوات".

واشار الاسعد في كلمته الى اهمية الزيارة في ظل الهجمة الشرسة على المواطنين في الاغوار الشمالية،وضرورة توفير الخدمات و المسلتزمات الطبية لهم.

من جهتها اكدت مستشارة رئيس الوزراء الدكتورة خيرية رصاص بان الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما كبير للاغوار الشمالية في ظل الحصار التي يمارسه الاحتلال على المواطنين ويحاول التضييق عليهم على جميع الاصعدة.

واكدت رصاص على ان الحكومة تسعى الى تعزيز صمود المواطنين بالاغوار من خلال اقرار المشاريع والعمل على تنفيذها،وعلى اهمية تنمية وتطوير قطاعات المحافظة بشكل عام.

بدوره قدم وزير الصحة الدكتور جواد عواد شكره إلى محافظ طوباس على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه يولي محافظة طوباس الاهتمام البالغ، ومبينا الدور الجاد التي تقوم به وزارة الصحة من اجل دعم القطاعات الصحية في المحافظة وتوفير الخدمات و المسلتزمات الطبية للمواطنين في الاغوار الشمالية.

وعقب الاجتماع قام وزير الصحة ومستشارة رئيس الوزراء والقائم باعمال محافظ طوباس ويرافقهم وفد من ممثلي المؤسسات الحكومية والاهلية والشعبية بزيارة المستشفى التركي والاطلاع على احتياجاته عن كثب.

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