هل طَالبَ نائب رئيس جامعة بيرزيت بِوَقف دَعم السلطة الفلسطينية؟

هل طَالبَ نائب رئيس جامعة بيرزيت بِوَقف دَعم السلطة الفلسطينية؟
الدكتور غسان الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع الجديد الفلسطيني، إن نائب رئيس جامعة بيرزيت ومدير مركز الإعلام الحكومي السابق د. غسان الخطيب، كان حاضراً في الاجتماع، الذي عُقد قبل نحو أسبوعين مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله.

وأوضح الموقع، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن الخطيب طالب خلال اجتماع مجموعة من أصحاب مؤسسات المجتمع المدني، الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الخطيب تبنى الموقف الذي طالب بضرورة ربط الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بإصلاحات على الأرض.

وحسب الموقع، يأتي ذلك بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتقليص الدعم المالي المقدم لوكالة الغوث، وإحكام الحصار المالي على مؤسسات السلطة الفلسطينية، في أعقاب رفض القيادة الفلسطينية القرارات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالقدس.

ونوه الموقع، إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور غسان الخطيب الذي نفى الأمر جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه لم يكن حاضراً خلال الاجتماع، ولم يتلق دعوة لهذا الاجتماع من أي شخص، ولم يعلم به إلا من خلال ما قرأه عبر وسائل الإعلام.

وشغل د. الخطيب المحاضر في جامعة بيرزيت منصب مدير المركز الإعلامي الحكومي في عهد رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض من 2009-2012، بالإضافة إلى كونه مؤسس ومدير عدد من المراكز المتخصصة في البحوث والدراسات.

وكان الخطيب عضواً في الوفد الفلسطيني لمؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط عام 1991 والمفاوضات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية، التي تلت ذلك في واشنطن من 1991 إلى 1993.

وشارك الخطيب في تأسيس وتوجيه مجلة "بيتر ليمون" الأسبوعية، وهي مجلة سياسية فلسطينية إسرائيلية، وكان عضواً في فريق العامل المشترك المعني بالعلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية في مركز (ويثرهيد) للشؤون الدولية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة.

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