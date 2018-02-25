صور: مؤسسات خيرية تُطلق نداءها الأخير لإنقاذ قطاع غزة

صور: مؤسسات خيرية تُطلق نداءها الأخير لإنقاذ قطاع غزة
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
أطلق عدد من المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، حملة بعنوان "صرخة مدوية- والنداء الأخير"؛ لإنقاذ ما تبقي من مقومات الحياة في القطاع، بعد أكثر من 11 عاماً من الحصار، وذلك في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وقال أحمد الكرد رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة: إن انهيار الوضع الصحي حتى هذه اللحظة في قطاع غزة أدى إلى وفاة أكثر من (450) مريضاً، وبلغ عدد الضحايا في العام الماضي (57) ضحية، لافتاً إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي، أدى إلى استخدام عدد من المواطنين للشموع والفحم أو المولدات الكهربائية للتدفئة والإنارة، مما تسبب بحدوث حرائق، وأن أكثر من (100) حالة وفاة حرقاً أو خنقاً.

وأكد الكرد، أن البحث عن مصدر الرزق لتوفير لقمة العيش ومستلزمات الحياة، أجبر المواطن على اللجوء لأماكن خطيرة للبحث عن مصدر رزقه، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الضحايا (350) ضحية، منهم من توفي في البحر أو مناطق زراعية حدودية، أو نتيجة اجتياز السلك الشائك بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

ودعا العالم الحر إلى التحرك العاجل والفوري؛ لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في غزة، مطالباً السلطة الفلسطينية، وحكومة الوفاق الفلسطيني، والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم وتوفير الاحتياجات من أدوية، ووقود، وفتح المعابر، وإعادة الرواتب، والمساعدات الاجتماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

فيديو: جانب من اطلاق الحملة
 




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