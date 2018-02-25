التربية تُعلن عن مِنَح دراسية في رومانيا

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في رومانيا للعام 2018/2019، وذلك بمجالات البكالوريوس لتخصصات الطب البشري والهندسة والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) لتخصصات الهندسة، والاختصاص العالي في الطب البشري، وطب الأسنان.



ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والشروط الخاصة بهذه المنح، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.



وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معه الوثائق المطلوبة، مصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة، بمقر الوزارة في تل الهوا، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين 30/4/2018.