نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية للقدس لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن قرار الرئيس الأمريكي، نقل سفارة بلاده إلى القدس في أيار/ مايو المقبل لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لإسرائيل.



وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت اليوم الأحد: "لقد أُخبرنا خلال نهاية الأسبوع، بأن الرئيس ترامب قرر نقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم في عيد الاستقلال المقبل، وهذه هي لحظة عظيمة بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين ولحظة تاريخية بالنسبة للدولة الإسرائيلية"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وتابع: "سنحتفل بذلك معاً، جميع المواطنين الإسرائيليين، وهذا يحمل تداعيات ومعاني تاريخية بعيدة الأمد"، معبراً عن شكره للرئيس الأمريكي، ووصفه بـ"الصديق الكبير لدولة إسرائيل".



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة 23 شباط/فبراير، أن الولايات المتحدة تخطط لفتح سفارتها في القدس في أيار/ مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى 70 لقيام إسرائيل.