الهرفي: اجماع دولي على الأخطار المحدقة بعملية السلام وحل الدولتين

الهرفي: اجماع دولي على الأخطار المحدقة بعملية السلام وحل الدولتين
سفير دولة فلسطيني في فرنسا سلمان الهرفي
خاص دنيا الوطن
أكد سلمان الهرفي سفير دولة فلسطين في فرنسا، أن هناك اجتماعاً وزارياً عربياً أوروبياً، سيُعقد في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية، ومملكة المغرب، وبحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وأوضح، أن الاجتماع، يأتي لبحث سبل توسيع نطاق عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة بعد الانتكاسة التي أصابت المنطقة، نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وانحيازه الكامل لجانب الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وقال الهرفي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "العالم كله أجمع ومن خلال مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عملية السلام في خطر ويجب إنقاذها، وإنقاذ مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود آمنة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم".

وفي السياق ذاته، أوضح الهرفي، أن الاجتماع، سيعقد خلال الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أنه سيعقد في بروكسل، موضحاً أن الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، هو من سيرأس الوفد الفلسطيني في الاجتماع.

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