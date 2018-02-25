فيديو: الوفد الأمني المصري يبدأ لقاءاته في غزة

فيديو: الوفد الأمني المصري يبدأ لقاءاته في غزة
لحظة وصول الوفد المصري
رام الله - دنيا الوطن
وصل الوفد الأمني المصري قبل قليل، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، وذلك لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.

وكان في استقبال الوفد المصري، اللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الامن الوطني بقطاع غزة.

والتقى الوفد الأمني، وزير النقل والمواصلات المتواجد في غزة، المهندس سميح طبيلة في مقر الوزارة.

وكان صالح الزق مسؤول الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية، قد أكد في وقت سابق لـ "دنيا الوطن" أن الوفد الأمني المصري، سيصل إلى قطاع غزة ظهر اليوم الأحد عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أوضح الزق، أن خمسة وزراء من الحكومة الفلسطينية، سيصلون إلى قطاع غزة عبر المعبر ذاته، وستعقد جلسة مشتركة للحكومة بين الضفة وقطاع غزة عبر خاصية (فيديو كونفرانس) يوم الثلاثاء.

فيديو: وصول الوفد الأمني المصري الى قطاع غزة

 






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