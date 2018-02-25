انخفاض بنسبة 0.09% على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض بنسبة 0.09% على مؤشر بورصة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.09%، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 587.44 نقطة، منخفضا 0.5 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.97%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، مع استقرار مؤشر قطاع الصناعة، وارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على 520 ألف سهم، في 142 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، انخفض منها سهم 11 شركة، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الاتحاد للإعمار والاستثمار، والتأمين الوطنية، والتكافل الفلسطينية للتأمين، ومصايف رام الله، والقدس للاستثمارات العقارية، والفلسطينية للكهرباء، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك فلسطين، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفع سهم شركات البنك الإسلامي العربي، والمؤسسة العربية للفنادق، والمشرق للتأمين، وفلسطين للاستثمار العقاري.

والشركات المستقرة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، والعقارية التجارية للاستثمار، والعالمية المتحدة للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.

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