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رغم انسحابها من (يونيسكو).. إسرائيل تنشر مناقصة لتعيين سفير بالمنظمة

رغم انسحابها من (يونيسكو).. إسرائيل تنشر مناقصة لتعيين سفير بالمنظمة
اليونيسكو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الانسحاب من (يونيسكو) بسبب "التمييز المستمر ضد إسرائيل"، نشرت وزارة الخارجية مناقصة داخلية، يوم الخميس الماضي، لتقديم ترشيحات لمنصب سفير إسرائيل لدى (يونيسكو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) في باريس، وذلك عشية انتهاء فترة السفير الحالي، كرمل شاما هكوهين، في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتقول الوزارة إنه نظراً لأن الانسحاب الإسرائيلي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في نهاية العام، فستكون هناك حاجة إلى استبدال السفير لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وبعد ذلك، قد يركز فقط على مهمته في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

 لكن مسؤولين آخرين، أوضحوا أنه على الرغم من إعلان الانسحاب، إلا أنه لم يتم التوصل، بعد، إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستبقى في المنظمة بصفة مراقب.

وكان نتنياهو قد أصدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تعليمات إلى شاما هكوهين بتقديم رسالة الانسحاب من المنظمة، وبذلك انضمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة، التي أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر انسحابها من (يونيسكو) بسبب "استمرار التمييز" ضد إسرائيل، والديون المالية للمنظمة.

اتخذ نتنياهو القرار في نهاية مداولات، ناقشت ضرورة عدم ترك الولايات المتحدة وحدها، ولا يمنع الانسحاب إسرائيل من السعي للبقاء في (يونيسكو) بصفة مراقب، كما أعلن الأميركيون أنهم قد يفعلون ذلك، وسيدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في نهاية السنة الجارية.

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