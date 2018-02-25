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صورة: الجيش الإسرائيلي يُغيّر الزي الرسمي لجنوده

صورة: الجيش الإسرائيلي يُغيّر الزي الرسمي لجنوده
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) العبرية، الأحد: إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتغيير اللباس الرسمي لجنوده بهدف توفير حماية أكبر، وزيادة الثقة لديهم، وتحسين فعالية أدائهم في ساحات القتال.

وأوضحت الصحيفة، أن تغيير اللباس الرسمي للجنود، يأتي في إطار زيادة أعداد جنوده لعمليات عسكرية برية واسعة النطاق.

وحسب الصحيفة، تتميز هذه الملابس العسكرية بخصائص فريدة تتكيف والظروف القتالية والقدرات المطلوبة، وتتميز ببعض المواصفات منها: زيادة سمك القماش وغير قابل للاحتراق، وطبقة حماية للركبتين، وتغييرات لحماية الأقدام، إضافة إلى أن جيوب السراويل قادرة على حماية محتوياتها.

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