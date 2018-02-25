الولايات المتحدة تعتقل أكبر تاجر أسلحة في البرازيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات البرازيلية: إن الرجل الذي يعتبر أكبر تاجر أسلحة بالبلاد، تم توقيفه في الولايات المتحدة من قبل عملاء هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفق وكالة (أسوتشيد برس).



وأوضح المفتش فابريسيو أوليفييرا المسؤول في إدارة الشرطة في ريو دي جانيرو، إنه تم توقيف فردريك باربايري صباح السبت في منزله بولاية فلوريدا.



وأضاف أوليفييرا، أنه لا يعلم تحديداً موقع منزل باربايري، موضحاً أن السلطات الأميركية، سوف تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن توقيفه الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أن الشرطة البرازيلية، ضبطت 60 بندقية من طرازات "إيه - كيه 47" و"إيه آر- 10" و"جي 3" كان باربايري أرسلها إلى مطار دولي في ريو في أيار/ مايو العام الماضي لدعم مهربي مخدرات، يعملون في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.



ولفت إلى أنه تم إحباط عملية لتهريب أسلحة مع توقيف باربايري.