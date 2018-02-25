مباشر | استديو الوطن | المصالحة الفلسطينية.. إلى أين؟

الولايات المتحدة تعتقل أكبر تاجر أسلحة في البرازيل

الولايات المتحدة تعتقل أكبر تاجر أسلحة في البرازيل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات البرازيلية: إن الرجل الذي يعتبر أكبر تاجر أسلحة بالبلاد، تم توقيفه في الولايات المتحدة من قبل عملاء هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وفق وكالة (أسوتشيد برس).

وأوضح المفتش فابريسيو أوليفييرا المسؤول في إدارة الشرطة في ريو دي جانيرو، إنه تم توقيف فردريك باربايري صباح السبت في منزله بولاية فلوريدا. 

وأضاف أوليفييرا، أنه لا يعلم تحديداً موقع منزل باربايري، موضحاً أن السلطات الأميركية، سوف تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن توقيفه الأسبوع المقبل. 

وأشار إلى أن الشرطة البرازيلية، ضبطت 60 بندقية من طرازات "إيه - كيه 47" و"إيه آر- 10" و"جي 3" كان باربايري أرسلها إلى مطار دولي في ريو في أيار/ مايو العام الماضي لدعم مهربي مخدرات، يعملون في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. 

ولفت إلى أنه تم إحباط عملية لتهريب أسلحة مع توقيف باربايري.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية للقدس لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لإسرائيل

نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية للقدس لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لإسرائيل

رغم انسحابها من (يونيسكو).. إسرائيل تنشر مناقصة لتعيين سفير بالمنظمة

رغم انسحابها من (يونيسكو).. إسرائيل تنشر مناقصة لتعيين سفير بالمنظمة

صورة: الجيش الإسرائيلي يُغيّر الزي الرسمي لجنوده

صورة: الجيش الإسرائيلي يُغيّر الزي الرسمي لجنوده

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضايا فساد نتنياهو

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضايا فساد نتنياهو

مذكرة للحزب الديمقراطي الأمريكي حول التدخل الروسي في انتخابات 2016

مذكرة للحزب الديمقراطي الأمريكي حول التدخل الروسي في انتخابات 2016

موسكو تدعو واشنطن لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية

موسكو تدعو واشنطن لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

الاحتلال يحكم بالمؤبد وخمس سنوات على شاب من نابلس

عميرة: إغلاق كنيسة القيامة حدث غير مسبوق منذ ألف عام

عميرة: إغلاق كنيسة القيامة حدث غير مسبوق منذ ألف عام

وزير الصحة: تعزيز الخدمات الصحية بطوباس والأغوار على رأس أولوياتنا

وزير الصحة: تعزيز الخدمات الصحية بطوباس والأغوار على رأس أولوياتنا

الخارجية والمغتربين: الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الانحياز الأمريكي

الخارجية والمغتربين: الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الانحياز الأمريكي

عربي

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

قطر: استجبنا لكل المبادرات المتعلقة بحل الأزمة الخليجية

شمل تسع وزارات.. العاهل الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري للحكومة

شمل تسع وزارات.. العاهل الأردني يوافق على إجراء تعديل وزاري للحكومة

يُنشر لأول مرة.. إسرائيل جهزت لحرب لدى زيارة &#34;السادات&#34; للقدس

يُنشر لأول مرة.. إسرائيل جهزت لحرب لدى زيارة "السادات" للقدس

مصرع جندي تركي في عفرين

مصرع جندي تركي في عفرين

منوعات

صور: شاهد كيف تحولت &#34;درة &#34; لملكة الإغراء &#34;مارلين منرو&#34;

صور: شاهد كيف تحولت "درة " لملكة الإغراء "مارلين منرو"

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

لم تستطع نسيان براد بيت.. سبب طلاق جينيفر انيستون وجاستين ثيرو الحقيقي

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر &#34;غمزه&#34;

أغنيتها تسيء للمسلمين.. المحكمة تبرئ الهندية صاحبة اشهر "غمزه"

فيديو: &#34; ويزو&#34; تحصل على أغرب هدية في عيد الحب

فيديو: " ويزو" تحصل على أغرب هدية في عيد الحب