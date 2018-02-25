مصرع جندي تركي في عفرين

فيديو أرشيفي: الجيش التركي يبدأ دخول مدينة عفرين

رام الله - دنيا الوطنلقي جندي تركي مصرعه اليوم الأحد، في اشتباكات دارت في منطقة عفرين بسوريا، ضمن عملية (غصن الزيتون)، بحسب ما أعلنه الجيش التركي.وفقدت تركيا عشرات القتلى من جنودها منذ انطلاق الهجوم قبل نحو شهر، فضلاً عن عدد آخر من المصابين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/ يناير هجوماً برياً وجوياً في بلدة عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة (إرهابية) وهي حليفة لواشنطن في محاربة تنظيم الدولة، وتشارك ضمن قوات سورية الديمقراطية في عمليات عسكرية؛ لتطهير آخر الجيوب بمحافظة دير الزور من المسلحين.