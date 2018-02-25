تُنشر لأول مرة.. صور مقاتلات "الجيل الخامس" الروسية في سوريا

تُنشر لأول مرة.. صور مقاتلات "الجيل الخامس" الروسية في سوريا
مقاتلة سوخوي- الجيل الخامس
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (سكاي نيوز) صورًا جوية، قال إنها التقطت مؤخرًا من الأجواء السورية، حيث أظهرت استخدام روسيا، لمقاتلات (الجيل الخامس) من طراز (سوخوي).

وتعتبر المقاتلة (سوخوي- الجيل الخامس) السلاح رقم 201 الذي تختبره موسكو في الأزمة السورية المندلعة منذ سبع سنوات.

وكانت مواقع إخبارية روسية، أشارت في وقت سابق إلى أن موسكو نقلت بالفعل مقاتلات من طراز (سي 57) إلى قاعدة حميميم الجوية غربي سوريا، لكن الحكومة الروسية لم تعلق على هذه التقارير.

في أعقاب ذلك، قال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي: إن المقاتلات (سي 57)، نفذت أول طلعاتها الجوية، مشيراً إلى أن التجارب القتالية في المرحلة المقبلة كما هو مقرر، دون تحديد موعد بعينه.

وأفاد موقع (the drive) المتخصص بأخبار الطائرات، الأحد، بأن تحليله الأولي أكد على الأقل، نشر مقاتلتين من طراز "سو- 57" في القاعدة ذاتها.

وأشار إلى أن الصور الجوية، التقطت في 23 من شباط/ فبراير الجاري، وتُظهر الصور طائرتين رابضتين بالمطار العسكري.

وتعتبر (سي 57) المنافس الروسي لطائرات الجيل الخامس الأميركية من طراز (إف 22) و(إف 35) التي تمتلك إسرائيل عددًا منها.

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